Экс-сотрудник тренерского центра в Волгограде: при закрытии нам никто ничего не объяснил

Бывший сотрудник волгоградского регионального центра подготовки тренеров Александр Неретин рассказал, что при закрытии данного учреждения его сотрудникам не было объяснено, по какой причине это произошло.

«Обучение было организовано на базе академии физической культуры. Там работала кафедра футбола. И был сильный подбор специалистов. Так было до 2016 года. Потом мы работали на базе школы «Зенит», других учреждений. В 2014-м нам ещё дали возможность обучать и на лицензию B-РФС. Мы начали проводить выездные сессии по разным регионам. Заявок стало больше. И мы очень плотно сотрудничали с той же Уфой, Набережными Челнами, Казанью, Астраханью. При закрытии центра нам, как и другим, никто ничего не объяснил. Я присутствовал на разных семинарах уже Академии РФС. И наблюдал, что первые 15 минут там принято ругать предыдущих руководителей. Хотя, наоборот, надо поблагодарить людей, которые работали до этого. А сейчас с их слов выясняется, что ничего хорошего сделано не было», — сказал Неретин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.