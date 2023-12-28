Сергей Пиняев назвал лучшего футболиста России среди действующих игроков

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился мнением, кто является самым легендарным российским футболистом, какой российский игрок самый известный, а также ответил, кто является самым лучшим российским футболистом из действующих игроков.

«Самый легендарный российский футболист? Опять банально, но Лев Яшин, единственный победитель «Золотого мяча» (среди вратарей).

Самый известный россиянин из действующих игроков? Наверное, Кокорин самый популярный.

Лучший российский футболист из действующих? Александр Головин», — сказал Пиняев в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, в текущем сезоне французской Лиги 1 Александр Головин провёл 15 матчей в составе «Монако», в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи. Кроме того, Головин попал в несколько символических сборных чемпионата Франции по итогам первой части сезона.