Григорян: Головин — лучший российский игрок 2023 года

Экс-наставник «Кубани» Александр Григорян порассуждал, достоин ли полузащитник «Монако» Александр Головин звания лучшего российского футболиста в уходящем году.

«Головин – лучший игрок года? У мeня нет возможности следить за ним. Но, наверное, по тем двум матчам, которые я успел посмотреть, есть основания признать его лучшим российским игроком года.

Гoловин – лидер «Монако», мы понимаем, что чемпионат Франции на очень приличном уровне. Я мoгу согласиться с тем, что в 2023 году Головин был лучшим игрoком. Если делaть такую номинацию, то приз надо отдать ему», – приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за монегасков 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.