«Важно помнить наших легенд!» Радимов почтил память Ильи Цымбаларя

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов почтил память легендарного футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, ушедшего из жизни ровно 10 лет назад — 28 декабря 2013 года.

Напомним, Цымбаларь является шестикратным чемпионом России в составе московского «Спартака». Также он выиграл с красно-белыми два Кубка страны и три Кубка содружества. Также Цымбаларь пять раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России — был первым в 1994, 1995, 1996, 1998 годах, а также занял второе место в 1993.

Владислав Радимов за свою футбольную карьеру успел поиграть в таких командах, как московский ЦСКА, испанская «Реал Сарагоса», московское «Динамо», самарские «Крылья Советов», а также санкт-петербургский «Зенит».