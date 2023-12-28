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«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя, который ушёл из жизни ровно 10 лет назад

«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя, который ушёл из жизни ровно 10 лет назад
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Московский «Спартак» почтил память легендарного футболиста Ильи Цымбаларя, который ушёл из жизни ровно 10 лет назад — 28 декабря 2013 года.

«10 лет без Ильи Цымбаларя… Его яркая игра и широкая добрая улыбка навсегда останутся в нашей памяти, а кадры с игрой будут восхищать поколение за поколением красно-белых поклонников. Навсегда в наших сердцах! Помним», — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Цымбаларь является шестикратным чемпионом страны в составе «Спартака». Также он выиграл с красно-белыми два Кубка страны и три Кубка содружества.

Напомним, 9 сентября состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Место на тренерском мостике «Спартака» заняли Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборную мира возглавил Массимо Каррера. Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

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