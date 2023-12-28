«Брайтон» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

Сегодня, 28 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Игра начнётся в 22:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Брайтон»: Джейсон Стил, Игор, Льюис Данк, Джеймс Милнер, Жоао Педро, Билли Гилмор, Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек, Ян Паул ван Хекке, Факундо Буонанотте, Джек Хиншелвуд.

«Тоттенхэм»: Гульельмо Викарио, Педро Порро, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Эмерсон Роял, Папе Матар Сарр, Деян Кулушевски, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Бреннан Джонсон, Сон Хын Мин, Ришарлисон.

После 18 туров АПЛ «Брайтон» набрал 27 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 36 очков и расположился на пятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0. Во втором круге лондонский клуб также обыграл «чаек», но со счётом 2:1.