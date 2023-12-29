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Эдегор назвал причину поражения от «Вест Хэма»

Эдегор назвал причину поражения от «Вест Хэма»
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор подвёл итоги домашнего матча 19-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2) и оценил положение команды после первого круга турнира. «Канониры» находятся на втором месте с 40 очками и отстают от «Ливерпуля» на два очка.

«Это один из тех вечеров. У нас было много моментов, и мы сделали достаточно, чтобы забить несколько голов, но в штрафной были недостаточно хороши. Мы сохраняем хорошее, что у нас есть, и учимся на тех вещах, которые нам не удались.

Мы создавали достаточно и имели несколько хороших шансов. Мы выступаем вместе, как команда. Дело не в том, что некоторые игроки [не забивают]. Нам нужно совершенствоваться в игре перед воротами, и это зависит от всей команды.

Думаю, что это была пограничная ситуация [был ли мяч в игре или нет в моменте при первом голе]. Надеюсь, судьи сделали правильный выбор. Тем не менее, после этого у нас было достаточно шансов выиграть матч.

Результат «Арсенала» после половины сезона неплохой. Мы высоко и участвуем в борьбе. Хотим становиться лучше с каждым днём. Мы многому научились в прошлом сезоне, приобрели некоторый опыт, и, надеюсь, сможем использовать это до конца этого сезона», — приводит слова Эдегора Amazon Prime.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
28 декабря 2023, четверг. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 13'     0:2 Мавропанос – 55'    
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