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Роналду выложил фото из спортзала после аналогичного поста Месси с женой

Роналду выложил фото из спортзала после аналогичного поста Месси с женой
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фотографию из тренажёрного зала. На снимке португальский форвард продемонстрировал свою физическую форму.

Фото: Соцсети Роналду

Интересно, что днём ранее подобную фотографию выложил извечный конкурент Роналду — аргентинец Лионель Месси. Нападающий «Интер Майами» опубликовал снимок из спортзала вместе с супругой. В комментариях активно начали обсуждать хорошую физическую форму Месси.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе «Аль-Насра» 24 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 11 результативных передач.

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