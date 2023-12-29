Тренер «Ньюкасла» высказался о планах клуба на трансферное окно

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о планах клуба на предстоящее зимнее трансферное окно.

«Мы не получили заверений (от совета директоров в наличии денег. — Прим. «Чемпионата»). Финансовый фэйр-плей (ФФП) продолжает влиять на принятие решений, так что подождём и посмотрим. ФФП очень активно влияет на наши мысли, мы пытаемся ориентироваться и работать в этом направлении», — приводит слова английского специалиста известный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау набрали 29 очков после 19 проведённых матчей. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший 42 очка.