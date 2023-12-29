Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о критике в свой адрес

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился мыслями о критике в свой адрес, связанной с неудачными выступлениями команды.

«Я не смотрю на это как на то, что я в центре внимания. Я чувствую, что всегда нахожусь в центре внимания, а критика — часть этой работы. Она идёт рука об руку. Вы говорите, что я не был в центре внимания? Вы можете так думать. Это нормальное явление, и я научился с этим мириться. Не хочу показаться неуважительным, но я не обращаю на это внимания и делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь игрокам. Это не изменится», — приводит слова английского специалиста Sky Sports.

На данный момент «Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау набрали 29 очков после 19 проведённых матчей. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший 42 очка.