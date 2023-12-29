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Стали известны самые подешевевшие футболисты мира за 2023 год

Стали известны самые подешевевшие футболисты мира за 2023 год
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг футболистов, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по итогам 2023 года.

На первом месте расположился экс-форвард «Ливерпуля», выступающий за саудовский «Аль-Наср». На втором месте идёт бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

Топ-10 самых подешевевших игроков:

1. Садио Мане («Аль-Наср») — € 20 (-40) млн.

2. Антони («Манчестер Юнайтед») — € 35 (-40) млн.

3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») — € 25 (-35) млн.

4. Уэсли Фофана («Челси») — € 32 (-33) млн.

5. Марк Кукурелья («Челси») — € 25 (-30) млн.

6. Жоау Канселу («Барселона») — € 40 (-30) млн.

7. Неймар («Аль-Хиляль») — € 45 (-30) млн.

8. Мейсон Маунт («Манчестер Юнайтед») — € 45 (-30) млн.

9. Набиль Фекир («Бетис») — € 12 (-28) млн.

10. Роберт Левандовски («Барселона») — € 20 (-25) млн.

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