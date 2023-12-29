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Президент AFA: никому не позволим носить номер Месси в сборной после его ухода

Президент AFA: никому не позволим носить номер Месси в сборной после его ухода
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Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Чики Тапиа заявил, что после того, как нападающий аргентинской национальной команды Лионель Месси завершит свою карьеру в сборной, его игровой номер будет выведен из обращения.

«Когда Месси уйдёт из сборной, мы никому не позволим носить 10-й номер после него. Этот 10-й номер будет выведен из обращения на всю жизнь в знак уважения к Месси. Это минимум из того, что мы можем сделать», — приводит слова Тапиа Sport.es.

Напомним, Месси выступает за взрослую сборную Аргентины с 2005 года. За этот период он принял участие в 180 матчах во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 56 результативными передачами. В составе аргентинской национальной команды Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, а также Кубок Америки — 2021.

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