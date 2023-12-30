«Пацан, такси надо?» «Сочи» показал новогодний ролик с Мелкадзе в роли таксиста

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» опубликовала новогоднее видео с нападающим команды Георгием Мелкадзе в роли таксиста.

В текущем сезоне Мелкадзе провёл за «Сочи» 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, команда с юга России начинала сезон под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова. После пяти сыгранных матчей РПЛ «Сочи» располагался на 10-м месте с шестью очками. Затем произошли три поражения, после чего Хохлов покинул клуб.

Потом наставником был Александр Точилин, которого уволили перед матчем 18-го тура с «Оренбургом» (1:1). В последнем матче перед зимней паузой командой руководил Денис Клюев.

Сейчас руководство сочинцев официально назначило на должность главного тренера испанца Роберта Морено.