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«Пацан, такси надо?» «Сочи» показал новогодний ролик с Мелкадзе в роли таксиста

«Пацан, такси надо?» «Сочи» показал новогодний ролик с Мелкадзе в роли таксиста
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Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» опубликовала новогоднее видео с нападающим команды Георгием Мелкадзе в роли таксиста.

В текущем сезоне Мелкадзе провёл за «Сочи» 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, команда с юга России начинала сезон под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова. После пяти сыгранных матчей РПЛ «Сочи» располагался на 10-м месте с шестью очками. Затем произошли три поражения, после чего Хохлов покинул клуб.

Потом наставником был Александр Точилин, которого уволили перед матчем 18-го тура с «Оренбургом» (1:1). В последнем матче перед зимней паузой командой руководил Денис Клюев.

Сейчас руководство сочинцев официально назначило на должность главного тренера испанца Роберта Морено.

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