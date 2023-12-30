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Игрок «Спартака» Мелёшин: личные итоги 2023 года неудовлетворительные — ждал большего

Игрок «Спартака» Мелёшин: личные итоги 2023 года неудовлетворительные — ждал большего
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Нападающий московского «Спартака» Павел Милёшин оценил уровень своей игры на футбольном поле по итогам 2023 года.

«Мои личные итоги 2023 года не то чтобы негативные, а скорее неудовлетворительные. Ждал от себя большего, мне давали шансы, но что-то не получалось. Я не переставал работать, всегда выкладывался на тренировках. Буду работать дальше — всё получится.

Пожелаю себе в 2024 году побольше голов, игрового времени и здоровья, потому что я получал травму и выбыл на три матча. Хотелось бы, чтобы всё у меня получалось», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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