Защитник «Барселоны» Кунде ответил на критику своего стиля одежды

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением на тему своей манеры одеваться.

«Я рассматриваю это как способ выразить себя как личность. Мне всегда нравилось одеваться стильно, с самого детства. Сегодня у меня гораздо больше ресурсов показать себя, чем раньше. Нравится быть в центре внимания. Мой стиль подвергается критике некоторыми комментаторами — людьми, которые думают, что я больше внимания уделяю тому, как одеваться, чем тому, как играть в футбол.

Улыбаюсь, когда вижу это. Мои образы не имеют никакого отношения к футболу. Можно совмещать и одно, и второе. Все это делают. Это ещё одна моя страсть. Футбол – это одно, а мода – другое. Я думаю, что эти две вещи полностью совместимы. Так что я не ведусь на критику. Это часть работы и жизни в целом. Всегда найдутся люди, которые, что бы мы ни говорили и что бы ни делали, будут придираться. Но самое главное — чувствовать себя комфортно и выражать себя так, как чувствуешь», — приводит слова Кунде Afrik Foot.

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