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Защитник «Барселоны» Кунде ответил на критику своего стиля одежды

Защитник «Барселоны» Кунде ответил на критику своего стиля одежды
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Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением на тему своей манеры одеваться.

«Я рассматриваю это как способ выразить себя как личность. Мне всегда нравилось одеваться стильно, с самого детства. Сегодня у меня гораздо больше ресурсов показать себя, чем раньше. Нравится быть в центре внимания. Мой стиль подвергается критике некоторыми комментаторами — людьми, которые думают, что я больше внимания уделяю тому, как одеваться, чем тому, как играть в футбол.

Улыбаюсь, когда вижу это. Мои образы не имеют никакого отношения к футболу. Можно совмещать и одно, и второе. Все это делают. Это ещё одна моя страсть. Футбол – это одно, а мода – другое. Я думаю, что эти две вещи полностью совместимы. Так что я не ведусь на критику. Это часть работы и жизни в целом. Всегда найдутся люди, которые, что бы мы ни говорили и что бы ни делали, будут придираться. Но самое главное — чувствовать себя комфортно и выражать себя так, как чувствуешь», — приводит слова Кунде Afrik Foot.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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