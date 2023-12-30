«Рома» отказалась от идеи подписания Бонуччи из-за давления болельщиков

Руководство «Ромы» приняло решение отказаться от идеи приобретения экс-защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, ныне выступающего за берлинский «Унион», из-за давления на клуб его болельщиков. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы «волков» передумали подписывать 36-летнего защитника из-за массового недовольства фанатов клуба, которые не хотят видеть в своём составе бывшего игрока «Ювентуса».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Рома» крайне заинтересована в трансфере Бонуччи, поскольку основной центральный защитник римского клуба Крис Смоллинг травмирован, а другой игрок обороны «волков» Эван Обите Н'Дика в январе отправится играть за сборную Кот-д'Ивуара на Кубок африканских наций.