Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» представил новогодний ролик с отсылками на советские фильмы

«Ростов» представил новогодний ролик с отсылками на советские фильмы
Комментарии

Пресс-служба «Ростова» опубликовала новогодний видеоролик, в котором отсылается на классические фильмы советского кинематографа. В съёмках приняли участие капитан команды Данил Глебов, Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин и многие другие.

«Смотрим новогоднюю классику советского кино глазами болельщика», — подписана публикация, выложенная в официальном телеграм-канале «Ростова».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Ростов» с 21 очком — 10-й.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Видео
«Динамо» выпустило новогодний клип с кавером на песню из «Иронии судьбы»
Видео
«Факел» к нам приходит!» Воронежцы сняли новогоднее видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android