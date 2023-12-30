«Ростов» представил новогодний ролик с отсылками на советские фильмы

Пресс-служба «Ростова» опубликовала новогодний видеоролик, в котором отсылается на классические фильмы советского кинематографа. В съёмках приняли участие капитан команды Данил Глебов, Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин и многие другие.

«Смотрим новогоднюю классику советского кино глазами болельщика», — подписана публикация, выложенная в официальном телеграм-канале «Ростова».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Ростов» с 21 очком — 10-й.