Корниленко: правильно сделали, оставив Салтыкова в прошлом году в «Акроне»

Сергей Корниленко, спортивный директор «Крыльев Советов», высказался о прогрессе 19-летнего полузащитника самарцев Никиты Салтыкова.

«Может быть, и удивлены всплеску результативности с его стороны, но в то же время понимали его перспективы. Мы правильно сделали, оставив его в прошлом году в аренде в «Акроне». Он ярко себя там проявил. Получил дополнительный опыт борьбы на другом уровне. Всё произошло планово и верно», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в текущем сезоне Салтыков провёл 17 матчей в составе «Крыльев Советов» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей.