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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Линделёфом — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Линделёфом — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с центральным защитником команды Виктором Линделёфом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» активировали опцию пролонгации трудового договора до конца сезона-2024/2025.

Линделёф выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении шести лет (с 2017 года). В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Предыдущие соглашение игрока с нынешним клубом было рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно о переходе экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Бейи в «Вильярреал».

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