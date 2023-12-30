«Интер» продлил контракт с Генрихом Мхитаряном

«Интер» объявил о продлении контракта с 34-летним армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества до конца сезона-2025/2026. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца июня 2024 года.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за миланскую команду 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее стало известно о продолжении сотрудничества между «Интером» и правым защитником команды Маттео Дармианом.