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«Интер» продлил контракт с Генрихом Мхитаряном

«Интер» продлил контракт с Генрихом Мхитаряном
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«Интер» объявил о продлении контракта с 34-летним армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества до конца сезона-2025/2026. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца июня 2024 года.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за миланскую команду 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее стало известно о продолжении сотрудничества между «Интером» и правым защитником команды Маттео Дармианом.

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