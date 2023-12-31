Лига 1 не включила Головина в символическую сборную первой части этого сезона

Французская Лига 1 не включила российского полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную первой части сезона-2023/2024.

В символическую сборную входят:

Вратарь: Марцин Булка («Ницца»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Лени Йоро («Лилль»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»).

Полузащитник: Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Юссуф Фофана («Монако»), Витинья («ПСЖ»).

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).

Фото: Лига 1

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент после 17 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Монако» располагается на третьем месте с 33 очками.