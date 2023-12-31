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Российский голкипер попал в топ-10 лучших вратарей мира по версии CIES

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов попал в топ-10 лучших вратарей мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Организацией рассматривались вратари, которые в первой половине сезона-2023/2024 провели не менее 720 минут на поле, а определяющим показателем для составления рейтинга стал процент совершенных сейвов. У 24-летнего Сафонова он составляет 83%.

Первое место занимает голкипер Матьяж Розман, который защищает ворота «Целе» из первой словенской лиги. Его процент совершенных сейвов составляется 89%.

Также в топ-10 попали два украинских вратаря: Анатолий Трубин («Бенфика») – 85% и Денис Бойко («Полесья») — 84%.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл 18 матчей, из которых 8 сыграл на ноль, в остальных пропустил 12 голов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Сафонова в € 18 млн.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате с 38 очками. Второе место занимает «Зенит» (36 очков).