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Игрок «Рейнджерс» Балогун плюнул в фанатов «Селтика» после своего удаления

Игрок «Рейнджерс» Балогун плюнул в фанатов «Селтика» после своего удаления
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Накануне состоялся матч 21-го тура чемпионата Шотландии, в котором встречались «Селтик» и «Рейнджерс» (2:1). На 71-й минуте этой встречи прямую красную карточку получил защитник «Рейнджерс» Леон Балогун. Уходя в подтрибунное помещение, футболист не смог сдержать эмоции и плюнул в сторону болельщиков «Селтика», находящихся на трибуне.

Удалённый игрок «Рейнджерс» плюнул в сторону фанатов «Селтика»:

Напомним, в составе «Селтика» в этом матче голами отметились полузащитник Паулу Бернарду и нападающий Киого Фурухаси. Единственный гол «Рейнджерс» в этой встрече забил защитник Джеймс Тавернье.

После 21 тура чемпионата Шотландии «Селтик» набрал 51 очко и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, «Рейнджерс» провёл 19 игр, в которых заработал 43 очка, и расположился на второй строчке.

Турнирная таблица чемпионата Шотландии
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