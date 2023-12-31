«Манчестер Юнайтед» видит в защитнике «Аталанты» замену Варану

Английский «Манчестер Юнайтед» видит в центральном защитнике «Аталанты» и сборной Италии Джорджио Скальвини замену Рафаэлю Варану, сообщает Fottball Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» проявляет очень серьёзный интерес, однако «Аталанта» не собирается продавать футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Скальвини провёл за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Скальвини со стороны мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала».