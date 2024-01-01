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Алдонин: желаю российскому футболу начать конкурировать с сильнейшими в 2024 году

Алдонин: желаю российскому футболу начать конкурировать с сильнейшими в 2024 году
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин пожелал российскому футболу начать конкурировать с сильнейшими первенствами в новом календарном году.

«Российскому футболу в 2024 году прежде всего хотелось бы пожелать начать конкурировать с сильнейшими. Сейчас договорились о матче с сербами. Надеюсь, что ситуация наладится, потому что развития не может быть без участия в европейских турнирах для клубов и сборной России. Очень хотелось бы возвращения на международную арену не только футболистов, но и всех остальных», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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