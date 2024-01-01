Андрей Пятницкий: в 2023 году была видна плодотворная работа сборной России

Бывший тренер молодёжной команды московского «Спартака» Андрей Пятницкий подвёл итоги 2023 года для сборной России по футболу.

«2023-й — первый год, когда сборная России играла такое количество матчей с командами, с которыми никогда и не встречалась. Видно, что в сборной идёт плодотворная работа. Есть взаимодействие, видно, что хочет тренерский штаб от команды. В этом отношении я спокоен за сборную России. Беспокоит только то, что нет соперников, на которых можно проверить сегодняшнюю силу нашей сборной», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.