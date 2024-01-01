Райс: СМИ только и говорят о возможной победе «Арсенала» в АПЛ. Мы не думаем об этом

24-летний английский полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о том, что «канониров» считают главными претендентами на титул в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

«Титульная гонка в английской Премьер-лиге? Я на самом деле не смотрю на таблицу. Многие средства массовой информации только говорят и говорят, что «Арсенал» выиграет чемпионат в этом году. Мы стараемся не думать об этом. Это всего лишь всплеск на пути, но сейчас не время паниковать. Нам нужно сохранять позитивный настрой», — приводит слова Райса BBC.

Напомним, лондонский «Арсенал», набрав 40 очков в 20 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля», имеющего игру в запасе, на два очка.