Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райс: СМИ только и говорят о возможной победе «Арсенала» в АПЛ. Мы не думаем об этом

Райс: СМИ только и говорят о возможной победе «Арсенала» в АПЛ. Мы не думаем об этом
Комментарии

24-летний английский полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о том, что «канониров» считают главными претендентами на титул в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

«Титульная гонка в английской Премьер-лиге? Я на самом деле не смотрю на таблицу. Многие средства массовой информации только говорят и говорят, что «Арсенал» выиграет чемпионат в этом году. Мы стараемся не думать об этом. Это всего лишь всплеск на пути, но сейчас не время паниковать. Нам нужно сохранять позитивный настрой», — приводит слова Райса BBC.

Напомним, лондонский «Арсенал», набрав 40 очков в 20 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля», имеющего игру в запасе, на два очка.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024.
Материалы по теме
Артета: Деклан Райс оправдывает свой ценник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android