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Зарема Салихова: жду от Амарала трансфера Руя Витории! Пусть заходит с козырей

Зарема Салихова: жду от Амарала трансфера Руя Витории! Пусть заходит с козырей
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от работы нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Каких новых трансферов жду от Амарала в «Спартак»? Руя Виторию! Пусть заходит с козырей», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей.

Журналист Алейшо — о потенциальных трансферах «Спартака». Видео доступно на «Чемпионате».

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