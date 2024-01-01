«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе

Английский «Ливерпуль» намерен побороться с мадридским «Реалом» за подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением Мбаппе как замену крайнему нападающему Мохамеду Салаху, контракт которого истекает в 2025 году. Отмечается, что переход француза позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от действующего чемпиона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити».

Действующее трудовое соглашение французского футболиста с «ПСЖ» рассчитано до ближайшего лета. За игроком сборной Франции активно следит мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 16 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, в которых он забил 18 мячей. Также на счету форварда шесть матчей и три забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.