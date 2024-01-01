«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 1 января, пройдёт матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Конате, Эндо, Джонс, Собослаи, Нуньес, Диас, Салах.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Бёрн, Бруно Гимарайнс; Майли, Лонгстафф, Гордон, Исак, Жоэлинтон.

В данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 19 матчах. «Ньюкасл Юнайтед» занимает девятую позицию в чемпионате Англии по футболу, клуб набрал 29 очков в 19 встречах.