«Ливерпуль» благодаря дублю Салаха победил «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ

1 января проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 4:2.
Первый тайм запомнился нереализованным пенальти Мохамеда Салаха на 22-й минуте матча. После перерыва египтянин взялся за дело и вывел хозяев поля вперёд на 49-й минуте – 1:0. Но спустя несколько минут нападающий «Ньюкасла» Александер Исак сравнял результат во встрече – 1:1.
После этого «Ливерпуль» включился на полную и отправил в ворота гостей три мяча, на свой счёт голы записали Кёртис Джонс, Коди Гакпо и вновь отличился Салах (пенальти). «Сороки» сумели ответить лишь одним мячом, в итоге проиграв со счётом 2:4.
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