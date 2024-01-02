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«Ливерпуль» благодаря дублю Салаха победил «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ

«Ливерпуль» благодаря дублю Салаха победил «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ
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1 января проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 4:2.

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Первый тайм запомнился нереализованным пенальти Мохамеда Салаха на 22-й минуте матча. После перерыва египтянин взялся за дело и вывел хозяев поля вперёд на 49-й минуте – 1:0. Но спустя несколько минут нападающий «Ньюкасла» Александер Исак сравнял результат во встрече – 1:1.

После этого «Ливерпуль» включился на полную и отправил в ворота гостей три мяча, на свой счёт голы записали Кёртис Джонс, Коди Гакпо и вновь отличился Салах (пенальти). «Сороки» сумели ответить лишь одним мячом, в итоге проиграв со счётом 2:4.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Салах – 49'     1:1 Исак – 54'     2:1 Джонс – 74'     3:1 Гакпо – 78'     3:2 Ботман – 81'     4:2 Салах – 86'    
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