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Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» в АПЛ

Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

«Это была сенсационная игра моей команды. Мы начали очень активно. Супер игра. Мне понравились многие аспекты, за исключением пропущенных голов. Невероятный матч и атмосфера. Контратакующие действия были очень важны для футбольных школ. Они должны это видеть, принять и сохранить. Всё было хорошо. Шоу должно продолжаться. Теперь у нас есть пять или шесть дней, так что три тренировочных дня. Это очень важно с точки зрения свежести», — приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. «Ньюкасл», в свою очередь, находится на девятом месте, записав в свой актив 29 очков.

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Англия - Премьер-лига . 20-й тур
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Салах – 49'     1:1 Исак – 54'     2:1 Джонс – 74'     3:1 Гакпо – 78'     3:2 Ботман – 81'     4:2 Салах – 86'    
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