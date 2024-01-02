Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

«Это была сенсационная игра моей команды. Мы начали очень активно. Супер игра. Мне понравились многие аспекты, за исключением пропущенных голов. Невероятный матч и атмосфера. Контратакующие действия были очень важны для футбольных школ. Они должны это видеть, принять и сохранить. Всё было хорошо. Шоу должно продолжаться. Теперь у нас есть пять или шесть дней, так что три тренировочных дня. Это очень важно с точки зрения свежести», — приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. «Ньюкасл», в свою очередь, находится на девятом месте, записав в свой актив 29 очков.

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