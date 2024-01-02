Мохамед Салах догнал Эрлинга Холанда в гонке лучших бомбардиров АПЛ сезона-2023/2024

Вчера, 1 января, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 4:2.

Вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах в этом матче отметился дублем и сравнялся по количеству голов (14) с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом в списке лучших бомбардиров чемпионата, разделив с ним первое место.

На второй строчке разместились нападающие «Борнмута» Доминик Соланке и «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (12). Замыкает тройку игрок «Вест Хэма» Джаррод Боуэн (11).

В нынешнем сезоне Салах сыграл 27 матчей, забил 18 мячей и отдал 9 голевых передач.

После 20 туров «Ливерпуль» занимает первое в АПЛ с 45 очками. На второй строчке расположилась «Астон Вилла» (42 очка).