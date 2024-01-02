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В Сети появились фото празднований Нового года игроками сборной России

В Сети появились фото празднований Нового года игроками сборной России
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Пресс-служба сборной России опубликовала фотографии, на которых запечатлено, как футболисты встречали 2024 год.

Так, Дмитрий Баринов из «Локомотива», Максим Осипенко из «Ростова», Александр Соболев и Антон Зиньковский из «Спартака» и Матвей Сафонов из «Краснодара» встречали Новый год в кругу семьи и своих вторых половинок.

Снимки опубликованы в телеграм-канале сборной России по футболу

Напомним, в статусе лидера Российской Премьер-Лиги на зимний перерыв в сезоне ушёл футбольный клуб «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион России, «Зенит», занимает вторую строчку. Команда Сергея Семака имеет в своём активе 36 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (32 очка).

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