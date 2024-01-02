Кузнецов: текущий сезон РПЛ не самый интересный, раньше тоже была интрига до самого конца

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о нынешнем сезоне РПЛ. По словам специалиста, текущий сезон не самый интересный на его памяти.

«Конечно, текущий сезон РПЛ не самый интересный за последнее время. Были и раньше очень интересные сезоны, где интрига сохранялась в течение всего времени и до самого конца, но побеждал «Зенит». В этом сезоне вся развязка нас ждёт впереди. Это тоже очень интересно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 туров сезона-2023/2024 турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Отставая на два очка от «быков», вторым идёт «Зенит». В тройке лидеров также находится московское «Динамо» (32 очка).