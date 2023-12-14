Кузнецов: матчи на снегу — разочарование первой части РПЛ, это безобразие и неуважение

Российский тренер Дмитрий Кузнецов назвал последние матчи перед зимней паузой главным разочарованием первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Разочарование первой части РПЛ — последние туры перед зимней паузой, которые проходили на снегу. Это безобразие, неуважение к здоровью футболистов и болельщиков, которые пришли на стадион в мороз. Можно было поменять круги местами, сыграть в Ростове. График должен быть гибким, нужно заранее обсуждать, какие регионы в ноябре-декабре имеют наиболее благоприятный климат. Меня разочаровало, что мы не можем это наладить», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 лидирующую строчку в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на два очка.