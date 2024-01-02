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Санчеса звали в Саудовскую Аравию, Турцию и Бразилию, но чилиец не хочет покидать «Интер»

Санчеса звали в Саудовскую Аравию, Турцию и Бразилию, но чилиец не хочет покидать «Интер»
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес получил приглашения от клубов Саудовской Аравии, Турции и Бразилии, но покидать миланскую команду в январе чилийский футболист не планирует. Об этом сообщает известный журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «нерадзурри» не хотят продлевать истекающий летом 2024 года контракт Санчеса. Скорее всего, Алексис уйдёт из «Интера» на правах свободного агента через полгода. Напомним, в конце декабря сообщалось, что саудовский «Аль-Иттихад» проявляет интерес к 35-летнему Санчесу.

В нынешнем сезоне чилиец принял участие в 12 встречах «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,5 млн. В Европе Алексис также успел поиграть за «Удинезе», «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».

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