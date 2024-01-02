Челикович: тройка лучших игроков РПЛ — Промес, Клаудиньо, Гарре

Боснийский защитник «Ахмата» Ясмин Челикович назвал тройку лучших игроков Российской Премьер-Лиги.

«Тройка лучших игроков РПЛ? Промес, Клаудиньо, Гарре», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тыс. «Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства грозненская команда встретится с «Уралом». Игра состоится 2 марта.