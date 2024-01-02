Украинский игрок Судаков является приоритетной целью Аллегри на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выражает личную заинтересованность в приобретении туринским клубом атакующего полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова в период действия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, Аллегри для понять руководству «старой синьоры», что покупка 21-летнего футболиста должна стать приоритетом для клуба на ближайший месяц.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Ювентус» уже предпринял несколько попыток для того, чтобы осуществить трансфер Судакова. По последним данным, «старая синьора» предлагала «Шахтёру» € 30 млн за покупку полузащитника.

В нынешнем сезоне Судаков принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.