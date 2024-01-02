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«Галатасарай» намерен прервать аренду Зиеша и вернуть игрока в «Челси»

«Галатасарай» намерен прервать аренду Зиеша и вернуть игрока в «Челси»
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«Галатасарай» всерьёз рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с крайним нападающим «Челси» Хакимом Зиешем, который в нынешнем сезоне выступает в турецком клубе на правах годичной аренды. Об этом сообщает Ntvspor.net.

По информации источника, в «Галатасарае» недовольны уровнем футбола, который демонстрирует 30-летний игрок. Подчёркивается, что Зиеш может вернуться в «Челси» уже в текущем январе.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе турецкого клуба Зиеш принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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