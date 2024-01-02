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«Милан» проявляет интерес к молодому полузащитнику «Вероны»

«Милан» проявляет интерес к молодому полузащитнику «Вероны»
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«Милан» может приобрести 20-летнего полузащитника «Вероны» Филиппо Терраччано. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «россонери» уже связались с агентом хавбека для обсуждения потенциальных условий сотрудничества. Миланский клуб предложил молодому футболисту пятилетний контракт. Терраччано заинтересован в переходе в один из грандов Серии А, однако финальное решение о потенциальном трансфере будет принято руководством «Вероны».

В текущем сезоне Терраччано провёл за «Верону» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему «Штутгарта» Серу Гирасси.

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