Сборная России опубликовала фото со встречи Жиркова, Павлюченко и Торбинского

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию со встречи экс-игроков национальной команды Юрия Жиркова, Романа Павлюченко и Дмитрия Торбинского.

В 2023 году сборная России победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Также Россия до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначение на матчи еврокубков. Аналогичная ситуация с отстранением наблюдается и в других видах спорта, особенно командных.