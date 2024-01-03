«Сочи» поздравил с днём рождения владельца клуба Бориса Ротенберга

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сочи» в социальных сетях опубликовал поздравительное сообщение, адресованное владельцу клуба Борису Ротенбергу. Сегодня, 3 января, Ротенбергу исполнилось 67 лет.

«Весь коллектив футбольного клуба «Сочи» от всего сердца поздравляет Бориса Романовича с праздником и желает ему крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и неизменного оптимизма!

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, а во всех профессиональных делах будут сопутствовать успех и удача!

С днём рождения, Борис Романович!» — написано в сообщении «Сочи».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. Напомним, в сезоне-2021/2022 Российской Премьер-Лиги «Сочи» завоевал серебряные медали.