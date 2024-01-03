«Спасал детей от пагубного влияния улицы». Ротенберг поздравил отца с днём рождения

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил своего отца, президента ФК «Сочи» Бориса Ротенберга, с 67-летием.

«Сегодня день рождения отмечает мой отец — Борис Романович! Могу смело сказать, что он был и остаётся для меня главным примером и образцом для подражания. Благодаря отцу я с ранних лет в спорте. Свои первые шаги я сделал на татами, а уже потом в мою жизнь пришёл хоккей. Сила воли, целеустремлённость и настрой только на победы — все эти качества присущи моему отцу, их он передал и мне.

Значительную часть жизни папа отдал дзюдо и самбо, добился значимых успехов в этих видах спорта — выступал за сборную Ленинграда. Много лет он тренировал детей, наставлял их на правильный путь, спасал от пагубного влияния улицы — в 1980-е и 1990-е это было особенно актуально.

Папа, огромное тебе спасибо за всё, что ты сделал для меня. За то, что передал мне любовь к спорту, активную жизненную позицию и бойцовский дух. Пусть успех сопутствует тебе во всех начинаниях, здоровье будет крепким, а настроение — отличным! С днём рождения!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.