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Непомнящий: желаю, чтобы российские игроки и тренеры выиграли конкуренцию у иностранцев

Непомнящий: желаю, чтобы российские игроки и тренеры выиграли конкуренцию у иностранцев
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Известный тренер Валерий Непомнящий пожелал российским игрокам и специалистам в 2024 году выигрывать конкуренцию у иностранных коллег.

«В 2024 году российскому футболу пожелаю процветания, держаться и крепиться, не сдавать позиции. Нам выпал очень большой шанс в условиях изоляции — мы можем вырастить своих конкурентноспособных игроков. Для тренеров это тоже интересный опыт.

Не знаю, по каким критериям руководители отбирают тренеров, но количество иностранцев у нас не совсем адекватно нашим возможностям. Да, иностранные игроки и тренеры нужны, но надо, чтобы приезжали иностранные тренеры с каким-либо заслугами. Желаю, чтобы отечественные игроки и тренеры выиграли конкуренцию у иностранцев.

Мне нравится наш чемпионат. Нравится, что у нас борьба на всех этажах турнирной таблицы. Обострилась борьба за чемпионство в нынешнем сезоне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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