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Александр Мостовой: чего скучать по российскому футболу? Продолжается европейский

Александр Мостовой: чего скучать по российскому футболу? Продолжается европейский
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не скучает по российскому футболу во время зимней паузы в сезоне. Он отметил, что следит за европейским футболом.

«Пока не скучаю по российскому футболу. А чего скучать? Продолжается европейский футбол, поэтому не скучаю», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, так называемым «зимним чемпионом» в РПЛ сезона-2023/2024 стал «Краснодар». «Быки» ушли на перерыв, занимая первое место в турнирной таблице (38 очков). На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Зенит» (36 очков). Клуб из Санкт-Петербурга выигрывал РПЛ в пяти последних сезонах подряд. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо».

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