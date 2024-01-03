Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Жуков: назову игру «Спартака» главным разочарованием 2023 года

Александр Жуков: назову игру «Спартака» главным разочарованием 2023 года
Комментарии

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о главном разочаровании в российском футболе в 2023 году. К таковому событию функционер отнёс игру московского «Спартака».

«Кого можете назвать главным разочарованием года в российском футболе? Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием. Пока игра команды вообще не впечатляет меня», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент времени московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Гильермо Абаскаля записали в собственный актив 30 очков. Отметим, что в прошлом году красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея.

Материалы по теме
Андрей Ещенко: для «Спартака» 2023 год был неудовлетворительным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android