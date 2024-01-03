Александр Жуков: назову игру «Спартака» главным разочарованием 2023 года

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о главном разочаровании в российском футболе в 2023 году. К таковому событию функционер отнёс игру московского «Спартака».

«Кого можете назвать главным разочарованием года в российском футболе? Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием. Пока игра команды вообще не впечатляет меня», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент времени московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Гильермо Абаскаля записали в собственный актив 30 очков. Отметим, что в прошлом году красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея.