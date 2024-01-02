Андрей Ещенко: для «Спартака» 2023 год был неудовлетворительным

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко подвёл итоги 2023 года для красно-белых.

«Для «Спартака» 2023 год был неудовлетворительным. В атаке играли хорошо, а в защите – не очень. Были и красивые матчи. Но была и смена, нестабильность состава. Неудовлетворительный год, хотя поначалу всё было хорошо. Думаю, зимой тренерский штаб и руководство сделают выводы, примут правильные решения, чтобы всё поменять», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, московский «Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. За 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля записали в свой актив 30 очков. Отметим, что в 2023 году красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея.