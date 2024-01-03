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Нигматуллин: вызов в сборную России — главное достижение за 2023 год

Нигматуллин: вызов в сборную России — главное достижение за 2023 год
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Вратарь «Пари НН» и сборной России Артур Нигматуллин подвёл итоги прошлого года. Напомним, 32-летний голкипер впервые в карьере был вызван в национальную команду в ноябре. Это произошло перед товарищеским матчем с Кубой.

«Первая часть года в футболе получилась сложной, вторая – больше на позитиве. Смогли подняться в таблице РПЛ, а я попал в сборную России. Думаю, вызов в сборную стал моим главным достижением в этом году.

Болельщикам нужно надеяться и верить, что в ближайшем будущем вернёмся на европейскую арену. Хотелось бы всем пожелать красивой игры, чтобы никто не болел, только футболом», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Нигматуллин провёл за «Пари НН» 17 матчей в чемпионате России, в шести из них он оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт игрока с нижегородским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.

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