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Форвард «Вильярреала» Бреретон покинет команду через полгода после перехода

Форвард «Вильярреала» Бреретон покинет команду через полгода после перехода
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Нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон в ближайшее время присоединится к «Шеффилд Юнайтед» на правах шестимесячной аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Relevo.

По информации источника, сделка будет официально закрыта в ближайшие сутки. Арендное соглашение не будет включать в себя опцию выкупа. 24-летний футболист вернётся в испанский клуб в июле.

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Бреретон перешёл в «Вильярреал» в минувшее летнее трансферное окно из «Блэкберна» на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл за «жёлтую подводную лодку» 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее стало известно, что итальянский защитник Маттео Габбиа покинул «Вильярреал» и вернулся в «Милан».

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